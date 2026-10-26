В нескольких регионах Финляндии перенесли графики вакцинации против гриппа из-за проблем с поставками вакцин. Страна уже получила около 1 млн доз, еще 800 тысяч доз ожидаются, сообщает YLE News.

Задержки в нескольких регионах

Об изменении графиков прививок из-за проблем с поставками сообщили, в частности, в Кюменлааксо, Сатакунте и Остроботнии. По словам директора по развитию Национального института здравоохранения и благосостояния Финляндии THL Мии Контио, проблема затронула всю Европу и некоторые другие части мира.

Нынешняя ситуация необычна, поскольку в вакцине изменили все три компонента, что задержало производство. Всемирная организация здравоохранения также определила состав вакцины позже, чем обычно. В THL отметили, что вирусы гриппа существенно изменились по сравнению с предыдущим сезоном, поэтому состав вакцин обновляют для защиты от штаммов, которые циркулируют сейчас.

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Все дозы ожидаются до конца года

Контио заявила, что все 1,8 млн заказанных для Финляндии доз должны поступить до конца года. По ее словам, ситуация в стране лучше, чем во многих других европейских государствах: Финляндия уже получила более половины заказанных вакцин, тогда как в некоторых странах первые прививки начнут делать только в конце ноября.

Контио отметила, что прививки еще можно будет сделать в ноябре или до Рождества, поскольку пик гриппа обычно приходится на период после Нового года. После поступления новых партий вакцины прививки будут предлагать людям в возрасте от 65 лет, детям до семи лет, беременным женщинам и людям, состояние здоровья которых относит их к группам риска.

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