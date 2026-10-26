在伊斯兰堡，医疗法庭推翻了针对高级麻醉师穆罕默德·谢拉兹·萨利姆关于疏忽和不诚实的认定，该案涉及一名儿童在2021年手术后死亡。吊销其执照的决定也被撤销，案件被发回重新审理。

案件将被重新审理

据《黎明报》报道，法庭特别强调，这一决定并不意味着医生被宣告无罪。司法机构支持了萨利姆的上诉，并裁定重新审理其案件。

由法庭主席、退休法官萨夫达尔·萨利姆·沙希德起草的合并裁决涉及四项上诉。这些上诉与哈夫萨·乌默尔的死亡有关：她于2021年3月20日在Hameed Latif Hospital接受骨科手术期间出现严重紧急医疗状况，并在三天后死亡。

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未解决的问题

法庭指出，案件中仍存在未解决的问题，包括紧急医疗状况发生的时间、视频录像的解读、记录时间的准确性以及医生的职责。

法庭还部分支持了该儿童父亲乌迈尔·法鲁克的上诉。监管机构被要求重新审议他针对个别医疗人员的投诉，并给予他陈述意见的机会。巴基斯坦医学和牙科委员会须在14天内提供程序材料的索引副本，包括专家意见和证词。

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