W Islamabadzie Trybunał Medyczny uchylił ustalenia dotyczące zaniedbania i nieuczciwości wobec starszego anestezjologa Muhammada Sheraza Saleema w sprawie śmierci dziecka po operacji w 2021 roku. Uchylił również decyzję o anulowaniu jego licencji, a sprawę skierowano do ponownego rozpoznania.

Sprawa zostanie rozpatrzona ponownie

Jak informuje Dawn, trybunał osobno podkreślił, że decyzja ta nie oznacza uniewinnienia lekarza. Organ sądowy uwzględnił apelację Saleema i nakazał ponowne rozpatrzenie jego sprawy.

Skonsolidowane orzeczenie, przygotowane przez przewodniczącego trybunału, emerytowanego sędziego Safdara Saleema Shahida, dotyczy czterech apelacji. Są one związane ze śmiercią Hafsy Umer, która doznała ciężkiego nagłego stanu medycznego podczas zabiegu ortopedycznego w Hameed Latif Hospital 20 marca 2021 roku i zmarła trzy dni później.

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Nierozstrzygnięte kwestie

Trybunał zaznaczył, że w sprawie pozostają nierozstrzygnięte kwestie dotyczące czasu wystąpienia nagłego stanu medycznego, interpretacji nagrań wideo, dokładności odnotowanych godzin oraz obowiązków lekarzy.

Trybunał częściowo uwzględnił także apelację ojca dziecka, Umera Farooqa. Regulator otrzymał polecenie ponownego rozpatrzenia jego skarg na poszczególnych pracowników medycznych, z zapewnieniem mu możliwości wypowiedzenia się. Pakistańska Rada Medyczna i Dentystyczna ma w ciągu 14 dni przekazać indeksowaną kopię akt postępowania, w tym opinie ekspertów i zeznania.

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