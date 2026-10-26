W Madrycie w Hiszpanii dyrektor generalny Moderny Stéphane Bancel oświadczył, że firma zamierza jak najszybciej uzyskać zgodę amerykańskiej Agencji Żywności i Leków na spersonalizowaną terapię mRNA intismeran. Powiedział to podczas dorocznego spotkania Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej, informuje STAT News.

Badanie III fazy

Według publikacji badanie III fazy było pierwszym, w którym spersonalizowana terapia mRNA intismeran z powodzeniem wykazała poprawę wyników leczenia pacjentów z czerniakiem. Prezentacja wyników miała odbyć się w ramach kongresu onkologicznego w stolicy Hiszpanii.

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Bancel nazwał ten wynik wyjątkowym dla firmy. Jak powiedział, Moderna pracuje nad intismeran od dziesięciu lat, podczas gdy wielu specjalistów sceptycznie oceniało perspektywy takich prac, ponieważ próby stworzenia szczepionek przeciwko nowotworom podejmowano już wcześniej.

Partnerstwo z Merck

Moderna rozwija intismeran we współpracy z Merck. W rozmowie ze STAT News Bancel omówił również, jak sukces terapii może wpłynąć na prace badawcze i strategię biznesową firmy.

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