W Stanach Zjednoczonych nie wydaje się nowych zaleceń dotyczących stosowania szczepionek po tym, jak sąd zablokował zmiany w Komitecie Doradczym ds. Praktyk Szczepień (ACIP). Sekretarz zdrowia i opieki społecznej Robert F. Kennedy Jr. nadal nie nominował nowych członków komitetu, dlatego ACIP nie przyjmuje zaleceń nawet w sprawie preparatów już zatwierdzonych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), informuje The Guardian.

Sąd wstrzymał zmiany w komitecie

Według publikacji Kennedy przeprowadził szeroko zakrojone zmiany w polityce szczepień: ograniczył zalecenia dotyczące szczepień dzieci o jedną trzecią i zastąpił ekspertów ACIP wybranymi przez siebie sojusznikami. Sąd wstrzymał te zmiany z powodu nieprzestrzegania procedury.

Rząd USA zaskarżył część orzeczenia sądowego dotyczącą rozwiązania komitetu. Jednocześnie eksperci, z którymi rozmawiała publikacja, wskazali, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Kennedy przeprowadził właściwą procedurę powołania nowych członków ACIP, jednak tego nie zrobił. Ich zdaniem opóźnienie w przywróceniu pracy komitetu wpływa na dostępność szczepień i ubezpieczeniowe pokrycie kosztów nowych szczepionek.

Pokrycie ubezpieczeniowe może się opóźnić

Przykładem była nowa szczepionka mRNA firmy Moderna przeciw grypie, którą FDA zatwierdziła w sierpniu dla osób w wieku od 50 lat. 63-letni Ron Croning, który ma astmę i alergie sezonowe, otrzymał od lekarza zalecenie zastosowania właśnie tego preparatu. Mężczyzna znalazł tylko jedną aptekę w swojej okolicy, w której szczepionka była dostępna, i zapłacił 40 dolarów dopłaty.

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Według Croninga jego ubezpieczyciel wyjaśnił brak pokrycia kosztów tym, że szczepionka nie ma zalecenia ACIP. Ubezpieczyciele mają zazwyczaj co najmniej rok od zatwierdzenia przez FDA, aby włączyć nową szczepionkę do swoich planów. Obowiązek pokrycia kosztów preparatu jest jednak związany z zaleceniem ACIP i początkiem kolejnego roku ubezpieczeniowego. Jeśli komitet nie zarekomenduje nowej szczepionki przeciw grypie do końca roku, ubezpieczyciele nie będą zobowiązani do pokrywania jej kosztów co najmniej do stycznia 2029 roku.

Konsekwencje dla aptek i stanów

Niepewność wokół ACIP ma również inne konsekwencje. W niektórych stanach farmaceutom nie wolno wykonywać szczepień bez zalecenia komitetu. Wstrzymano także niektóre decyzje przyjęte przez ACIP przed jego rozwiązaniem, w tym zalecenie z września 2025 roku dotyczące nowych szczepionek zapobiegających zakażeniu syncytialnym wirusem oddechowym. Jednocześnie ubezpieczyciele najwyraźniej nadal pokrywają koszty tych preparatów.

Wyjątkiem są szczepionki przeciw COVID-19: Kongres osobno przewidział ich pokrycie w ciągu 15 dni od zalecenia ACIP. Ekspertka ds. szczepionek Dorit Reiss oświadczyła, że zaufanie do niezależności komitetu zostało znacznie podważone, a bez istotnych zmian jego praca może nie powrócić do poprzedniego modelu.

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