W Wielkiej Brytanii naukowcy z University of Bristol odkryli, że umiarkowany trening aerobowy zmienia strukturę komórek nerwowych uczestniczących w regulacji pracy serca u szczurów. Jak podaje ScienceDaily, zmiany te różniły się między lewą a prawą stroną ciała. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Autonomic Neuroscience.

Badanie zwojów nerwowych

Naukowcy badali zwoje gwiaździste — parzyste skupiska komórek nerwowych w dolnej części szyi i górnej części klatki piersiowej. Przekazują one sygnały wpływające na częstotliwość skurczów serca i inne aspekty jego pracy. Zwoje te są częścią autonomicznego układu nerwowego, który automatycznie reguluje między innymi bicie serca, oddychanie i trawienie.

Jedna z gałęzi tego układu przyspiesza bicie serca, gdy organizm potrzebuje więcej tlenu, w tym podczas wysiłku fizycznego lub stresu. W eksperymencie szczury przez 10 tygodni przechodziły umiarkowany trening aerobowy. Za pomocą trójwymiarowej analizy — stereologii — zespół ocenił liczbę, wielkość i rozmieszczenie komórek nerwowych w tkankach.

W badaniu uczestniczyli również naukowcy z University College London, Uniwersytetu São Paulo i Federalnego Uniwersytetu São Paulo.

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Różnice między lewą a prawą stroną

U trenowanych szczurów prawy zwój nerwowy związany z układem sercowo-naczyniowym zawierał około cztery razy więcej neuronów niż lewy. Taki rozkład różnił się od wyników u nietrenowanych zwierząt. Jednocześnie wielkość neuronów zmieniała się w przeciwnych kierunkach: po lewej stronie niemal się podwoiła, a po prawej komórki nieco się zmniejszyły.

Główny autor badania, Augusto Coppi, starszy wykładowca anatomii weterynaryjnej na University of Bristol, zaznaczył, że regularna umiarkowana aktywność fizyczna przebudowuje te zwoje nerwowe zależnie od strony ciała. Jego zdaniem może to w przyszłości pomóc w dokładniejszym ukierunkowaniu zabiegów blokady nerwów lub odnerwienia u pacjentów z arytmiami, dusznicą bolesną i zespołem złamanego serca.

Autorzy podkreślają, że prace przeprowadzono na szczurach, dlatego potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy takie zmiany zachodzą u ludzi. W kolejnym kroku planują sprawdzić, jak odnotowane zmiany strukturalne wpływają na funkcję serca w spoczynku i podczas wysiłku, a także zbadać podobne prawidłowości u większych zwierząt i ludzi.

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