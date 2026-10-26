在英国，布里斯托大学的研究人员发现，适度有氧训练会改变大鼠体内参与调节心脏功能的神经细胞结构。正如ScienceDaily报道所述，这些变化在身体左侧和右侧并不相同。研究结果发表于《Autonomic Neuroscience》期刊。

神经节研究

科学家研究了星状神经节——位于颈部下方和胸部上方的成对神经细胞簇。它们传递影响心率及心脏功能其他方面的信号。这些神经节是自主神经系统的一部分，该系统会自动调节心跳、呼吸和消化等功能。

该系统的一个分支会在身体需要更多氧气时加快心跳，包括在身体活动或压力期间。在实验中，大鼠接受了为期10周的适度有氧训练。研究团队利用三维分析方法——立体计量学——评估了组织中神经细胞的数量、大小和分布。

伦敦大学学院、圣保罗大学和圣保罗联邦大学的研究人员也参与了这项工作。

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左侧和右侧之间的差异

在接受训练的大鼠中，与心血管系统相关的右侧神经节所含神经元数量约为左侧的四倍。这种分布不同于未训练动物的结果。同时，神经元大小向相反方向变化：左侧几乎翻倍，而右侧的细胞则略微变小。

该研究的主要作者、布里斯托大学兽医解剖学高级讲师奥古斯托·科皮指出，规律的适度身体活动会根据身体一侧的不同而重塑这些神经节。在他看来，这未来可能有助于更精确地实施神经阻滞或去神经支配程序，用于治疗患有心律失常、心绞痛和心碎综合征的患者。

作者强调，这项工作是在大鼠身上进行的，因此需要进一步研究，以确定人类是否也会发生此类变化。下一步，他们计划检验已记录的结构变化如何影响静息和运动期间的心脏功能，并研究较大型动物和人类中的类似规律。

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