Konsultanci NHS w Anglii planują przeprowadzić dwudniowy strajk, który ma rozpocząć się 25 listopada o godz. 6:59. Podczas akcji starsi lekarze będą zapewniać wyłącznie pomoc medyczną w nagłych przypadkach.

Ogłoszenie BMA

O planowanych działaniach strajkowych poinformowało Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne (BMA), wynika z publikacji The Guardian. Gazeta nazywa konsultantów starszymi lekarzami i zaznacza, że akcja odbędzie się w Anglii.

Strajk potrwa dwa dni. Według BMA w tym okresie konsultanci nie zaprzestaną udzielania pacjentom pomocy w nagłych przypadkach.

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Wyniki głosowania

Ponad trzy czwarte konsultantów, którzy wzięli udział w głosowaniu BMA, opowiedziało się za akcją strajkową. Zatem wskaźnik ten dotyczy uczestników głosowania wśród konsultantów.

The Guardian informuje również, że w tym roku lekarzom podniesiono wynagrodzenia o 3,5%. Gazeta podaje tę informację oddzielnie od wyników głosowania w sprawie przeprowadzenia strajku.

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