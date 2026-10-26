Консультанти NHS в Англії планують дводенний страйк 25 листопада — The Guardian

Консультанти NHS в Англії планують провести дводенний страйк, який має розпочатися 25 листопада о 6:59. Під час акції старші лікарі забезпечуватимуть лише невідкладну медичну допомогу.

Оголошення BMA

Про заплановані страйкові дії повідомила Британська медична асоціація (BMA), йдеться у публікації The Guardian. Видання називає консультантів старшими лікарями та зазначає, що акція відбудеться в Англії.

Страйк триватиме два дні. За даними BMA, у цей період консультанти не припинятимуть надання невідкладної допомоги пацієнтам.

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Результати голосування

Понад три чверті консультантів, які взяли участь у голосуванні BMA, висловилися за страйкові дії. Отже, цей показник стосується учасників голосування серед консультантів.

Також The Guardian повідомляє, що цього року лікарям підвищили оплату праці на 3,5%. Видання подає цю інформацію окремо від результатів голосування щодо проведення страйку.

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