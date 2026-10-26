Консультанты NHS в Англии планируют провести двухдневную забастовку, которая должна начаться 25 ноября в 6:59. Во время акции старшие врачи будут оказывать только неотложную медицинскую помощь.

Объявление BMA

О планируемых забастовочных действиях сообщила Британская медицинская ассоциация (BMA), говорится в публикации The Guardian. Издание называет консультантов старшими врачами и отмечает, что акция пройдет в Англии.

Забастовка продлится два дня. По данным BMA, в этот период консультанты не прекратят оказывать пациентам неотложную помощь.

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Результаты голосования

Более трех четвертей консультантов, принявших участие в голосовании BMA, высказались за забастовочные действия. Следовательно, этот показатель касается участников голосования среди консультантов.

The Guardian также сообщает, что в этом году врачам повысили оплату труда на 3,5%. Издание приводит эту информацию отдельно от результатов голосования по поводу проведения забастовки.

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