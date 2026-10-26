W Stanach Zjednoczonych badanie kliniczne fazy III z udziałem 830 dzieci w wieku do sześciu lat potwierdziło skuteczność 38-procentowego roztworu fluorku diaminosrebrowego w zatrzymywaniu rozwoju próchnicy w zębach mlecznych. Według ScienceDaily, przy stosowaniu środka raz na sześć miesięcy próchnicę udało się zatrzymać w ponad połowie dotkniętych nią zębów.

Leczenie bez wiercenia

Fluorek diaminosrebrowy, czyli SDF, dentysta nakłada bezpośrednio na zmieniony obszar zęba za pomocą małego aplikatora z gąbczastą końcówką. Zabieg trwa kilka sekund i nie wymaga wiercenia, zastrzyków ani sedacji. W przeciwieństwie do wypełnienia metoda ta nie odbudowuje utraconych tkanek zęba, lecz ma zapobiegać dalszemu zniszczeniu.

Badanie opublikowane w czasopiśmie JAMA Pediatrics przeprowadzili naukowcy pod kierownictwem Uniwersytetu Michigan. Uczestników rekrutowano za pośrednictwem klinik stomatologicznych, gabinetów pediatrycznych oraz programów Head Start i Early Head Start w stanach Michigan, Nowy Jork i Iowa.

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Działanie roztworu wiąże się z połączeniem srebra i fluorku: srebro pomaga zwalczać bakterie związane z próchnicą, a fluorek wzmacnia mineralną strukturę zęba i zwiększa jego odporność na dalsze uszkodzenia.

Status regulacyjny i ograniczenia

W Stanach Zjednoczonych FDA zatwierdziła SDF w 2014 roku jako wyrób medyczny do leczenia nadwrażliwości zębów. Dentyści stosują go również poza zatwierdzonymi wskazaniami, aby zatrzymywać próchnicę. Wyniki badania mogą zostać wykorzystane przez firmę Elevate Oral Care, producenta Advantage Arrest 38% SDF, we wniosku do FDA o zatwierdzenie środka właśnie do zatrzymywania próchnicy.

Metoda nie jest odpowiednia w każdym przypadku próchnicy i nie eliminuje potrzeby przyszłego leczenia stomatologicznego. Ponadto leczona próchnicowa część zęba trwale ciemnieje, co może być szczególnie widoczne na zębach przednich. Badacze zaznaczają, że ponowne stosowanie SDF u części dzieci może pomóc kontrolować próchnicę do czasu naturalnego wypadnięcia zęba mlecznego.

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