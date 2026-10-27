Badacze z Mayo Clinic w badaniu opublikowanym w Journal of Neuro-Oncology wykryli DNA związane z guzami w płynie mózgowo-rdzeniowym u 20 z 76 pacjentów, czyli u 26%. Analiza może stać się dodatkowym źródłem informacji w przypadkach, gdy rezonans magnetyczny nie daje jednoznacznej odpowiedzi albo biopsja tkanki jest trudna lub potencjalnie niebezpieczna, podaje News-Medical.

Trzy grupy pacjentów

Do badania włączono 76 osób z trzema rodzajami złożonych sytuacji klinicznych. U 35 pacjentów występowała nieprawidłowość w mózgu lub rdzeniu kręgowym o nieustalonej przyczynie. U kolejnych 21 uczestników zmiany w badaniach obrazowych mogły wskazywać zarówno na progresję guza, jak i na skutki leczenia. Dwudziestu pacjentów badano z powodu podejrzenia leptomeningealnego rozsiewu raka — zajęcia opon i płynu otaczających mózg oraz rdzeń kręgowy.

W 29 próbkach było wystarczająco dużo DNA do analizy, jednak nie wykryto oznak DNA guza. Kolejne 27 próbek zawierało zbyt mało DNA nadającego się do wykorzystania, aby zakończyć badanie. Autorzy podkreślają, że ujemny wynik nie wyklucza obecności raka, ponieważ ilość DNA guza w płynie mózgowo-rdzeniowym może być zbyt mała, by ją wykryć.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dlaczego analizuje się płyn mózgowo-rdzeniowy

Płynna biopsja polega na poszukiwaniu materiału nowotworowego, w tym fragmentów bezkomórkowego DNA, w płynie ustrojowym, a nie w próbce tkanki. W przypadku guzów mózgu bariera krew-mózg ogranicza przedostawanie się DNA guza do krwiobiegu, co utrudnia jego wykrycie we krwi.

Płyn mózgowo-rdzeniowy pobiera się podczas punkcji lędźwiowej. Badacze szukali w nim zmian w poszczególnych genach oraz szerszych wzorców DNA związanych z guzami. Test pozostaje eksperymentalny: gdy można bezpiecznie pobrać tkankę, jest ona złotym standardem ostatecznej diagnozy. Naukowcy badają także, czy dane genetyczne mogą pomagać w doborze badań klinicznych lub leczenia ukierunkowanego na konkretne zmiany genetyczne.

Czytaj nas na