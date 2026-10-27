We Lwowie uratowano 62-letniego mężczyznę, któremu groziła utrata nóg

We Lwowie lekarze udzielili pomocy 62-letniemu mieszkańcowi Chmielnickiego z krytycznym zaburzeniem ukrwienia obu nóg. Mężczyzna zgłosił się do specjalistów ze Szpitala św. Panteleimona ze skargami na silny ból i uczucie zimna w kończynach dolnych.

Lekarze stwierdzili złożoną kombinację schorzeń naczyniowych, które utrudniały operację. Przywrócenie krążenia było możliwe wyłącznie dzięki interwencji chirurgicznej.

Wcześniej pan Jurij prowadził aktywny tryb życia – uprawiał tenis i walkę wręcz. Wszystko zmieniło się w 2016 roku, kiedy u mężczyzny doszło do niewydolności nerek, a ich pracę zastąpiła hemodializa. Rzecz w tym, że schyłkowa niewydolność nerek jest silnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi ciężkich chorób naczyniowych. Około miesiąca temu pan Jurij zaczął odczuwać ból i zimno w nogach, a wkrótce potem nie był w stanie zrobić nawet kilku kroków. Opowiada:

„Pewnego dnia nagle poczułem, że nie mogę normalnie chodzić – nie jestem w stanie przejść nawet pięciu metrów, chociaż dzień wcześniej wszystko było w porządku”.

Po badaniach w Chmielnickim panowi Jurijowi zalecono zgłoszenie się do lwowskich chirurgów naczyniowych w Szpitalu św. Panteleimona. Tam zdiagnozowano u niego zespół Lerisha – ciężką postać miażdżycy, w wyniku której dochodzi do zwężenia lub zablokowania aorty i tętnic biodrowych, dostarczających krew do nóg.

U pacjenta rozwinęło się już krytyczne niedokrwienie, a na jednej z kończyn pojawił się wrzód troficzny.

„Na tym etapie niedokrwienia leczenie zachowawcze jest już nieskuteczne. Jedynym sposobem na uratowanie nóg była operacja. Bez niej niedokrwienie postępowałoby, martwica rozprzestrzeniałaby się, a ostatecznie pojawiłaby się kwestia amputacji” – wyjaśnia Andrij Melen, kierownik oddziału chirurgii naczyniowej Szpitala św. Panteleimona.

Aby przywrócić ukrwienie, lekarze wykonali bifurkacyjną protezę aortalno-udową – zastąpili uszkodzony odcinek aorty brzusznej sztuczną protezą, łącząc ją z tętnicami udowymi.

Operację utrudniało kilka współistniejących schorzeń. Po pierwsze, wyraźne zwapnienie aorty: z powodu złogów wapnia ścianki naczynia stały się twarde i kruche. Aby niezawodnie zszyć protezę, chirurdzy musieli usunąć te złogi w miejscu połączenia. Po drugie, prawdziwym wyzwaniem było krytyczne zwężenie górnej tętnicy krezkowej, która wraz z dolną tętnicą krezkową zaopatruje jelita w krew.

„W standardowych przypadkach podczas takiej protezowania dolną tętnicę krezkową podwiązuje się. Jednak u naszego pacjenta mogłoby to doprowadzić do krytycznego zaburzenia ukrwienia jelit. Dlatego wykonaliśmy reimplantację tego naczynia bezpośrednio do protezy, aby zachować przepływ krwi. Gdybyśmy go nie przywrócili, konsekwencje mogłyby być śmiertelne” – dodaje Andrij Melen.

Ostatecznie skomplikowana operacja zakończyła się sukcesem. Zespołowi udało się przywrócić ukrwienie obu nóg i zachować przepływ krwi do jelit.

„Tak jak przed operacją, tak i teraz mam bojowego ducha. Nogi są już cieplejsze, z każdym dniem coraz łatwiej mi chodzić. Lekarze tutaj to po prostu anioły. Jestem im bardzo wdzięczny za wszystko” — mówi pan Jurij.

Źródło: Pierwsze Stowarzyszenie Medyczne we Lwowie

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