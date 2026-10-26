在美国，一项涉及830名六岁以下儿童的III期临床试验证实，38%氟化二胺银溶液能够有效阻止乳牙龋齿的发展。据ScienceDaily报道，每六个月使用一次该产品，可使超过一半受影响牙齿的龋齿停止发展。

无需钻牙的治疗

牙医使用带海绵头的小型涂布器，将氟化二胺银，即SDF，直接涂在牙齿的患处。该程序仅需几秒钟，无需钻牙、注射或镇静。与补牙不同，这种方法不能修复缺失的牙齿组织，但旨在防止进一步损坏。

这项发表于《JAMA Pediatrics》期刊的研究由密歇根大学领导的科研人员开展。参与者通过密歇根州、纽约州和艾奥瓦州的牙科诊所、儿科诊所，以及Head Start和Early Head Start项目招募。

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该溶液的作用与银和氟化物的结合有关：银有助于对抗与龋齿相关的细菌，而氟化物可强化牙齿的矿物质结构，并提高其对进一步损伤的抵抗力。

监管状态和局限性

在美国，FDA于2014年将SDF作为治疗牙齿敏感的医疗器械予以批准。牙医也在获批适应症之外使用它来阻止龋齿。试验结果可能被Advantage Arrest 38% SDF的生产商Elevate Oral Care用于向FDA提交申请，以寻求批准该产品专门用于阻止龋齿。

这种方法并不适合每一种龋齿情况，也不能免除未来接受牙科治疗的需要。此外，经过处理的龋坏部分会永久变暗，在前牙上可能尤其明显。研究人员指出，对部分儿童重复使用SDF或可帮助控制龋齿，直至乳牙自然脱落。

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