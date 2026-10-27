刚果民主共和国确诊埃博拉病例已达10,060例，死于该病毒的人数为4,887人。根据国家公共卫生研究所的最新数据，《每日独行者报》报道。

该国最大规模的疫情暴发

这场于5月中旬宣布的疫情由罕见的本迪布焦型埃博拉病毒引发。它已成为刚果民主共和国规模最大、死亡人数最多的一次疫情，超过了2018年至2020年的疫情。

本轮疫情的病例数和死亡人数在全球位居第二，仅次于2014年至2016年西非疫情。当时，超过28,600人被确诊感染该疾病，逾1.1万人死亡，主要集中在几内亚、利比里亚和塞拉利昂。

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其他国家的病例

本月早些时候，肯尼亚报告首例埃博拉病例，随后报告病例总数达到9例。一名从刚果经乌干达旅行的男子在内罗毕死亡。上周，尼日利亚也报告了一例埃博拉病例，成为第四个发现该感染的非洲国家。

医务人员正在查明一名未前往刚果的瑞士外交官妻子是如何感染的。瑞士政府表示，她很可能是在乌干达感染。周一，这名女子及其丈夫被送往瑞士的医院。乌干达在5月和6月登记了20例病例，大多由刚果输入，但世界卫生组织于8月宣布该国已无埃博拉疫情。

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