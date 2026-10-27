В Демократической Республике Конго число подтверждённых случаев Эболы достигло 10 060, а число умерших от вируса — 4 887. Об этом свидетельствуют последние данные национального института общественного здравоохранения, сообщает Daily Maverick.

Крупнейшая вспышка в стране

Вспышку, о которой объявили в середине мая, вызвал редкий вид Эболы Бундибуджио. Она уже стала крупнейшей и самой смертоносной в ДР Конго, превзойдя эпидемию 2018–2020 годов.

Нынешняя вспышка занимает второе место в мире по числу случаев и смертей после эпидемии в Западной Африке в 2014–2016 годах. Тогда болезнь выявили более чем у 28 600 человек, а свыше 11 тысяч человек умерли, преимущественно в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

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Случаи в других странах

Ранее в этом месяце Кения сообщила о первом случае Эболы, а позднее — в общей сложности о девяти. Мужчина, путешествовавший из Конго через Уганду, умер в Найроби. На прошлой неделе о случае Эболы также сообщила Нигерия, став четвёртой африканской страной, где зафиксировали инфекцию.

Медики выясняют, как заразилась жена швейцарского дипломата, которая не путешествовала в Конго. Правительство Швейцарии заявило, что она, вероятно, заразилась в Уганде. В понедельник женщину и её мужа доставили в больницы Швейцарии. В Уганде в мае и июне зарегистрировали 20 случаев, преимущественно завезённых из Конго, однако Всемирная организация здравоохранения в августе объявила страну свободной от Эболы.

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