W Demokratycznej Republice Konga liczba potwierdzonych przypadków Eboli osiągnęła 10 060, a liczba zgonów z powodu wirusa — 4 887. Wynika to z najnowszych danych krajowego instytutu zdrowia publicznego, informuje Daily Maverick.

Największa epidemia w kraju

Wybuch epidemii, ogłoszony w połowie maja, został wywołany przez rzadki szczep Eboli Bundibugyo. Stał się już największym i najbardziej śmiercionośnym w DR Konga, przewyższając epidemię z lat 2018–2020.

Obecna epidemia zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem liczby przypadków i zgonów, po epidemii w Afryce Zachodniej z lat 2014–2016. Wówczas chorobę wykryto u ponad 28 600 osób, a ponad 11 tys. osób zmarło, głównie w Gwinei, Liberii i Sierra Leone.

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Przypadki w innych krajach

Wcześniej w tym miesiącu Kenia zgłosiła pierwszy przypadek Eboli, a następnie łącznie dziewięć. Mężczyzna, który podróżował z Konga przez Ugandę, zmarł w Nairobi. W ubiegłym tygodniu przypadek Eboli zgłosiła także Nigeria, stając się czwartym afrykańskim krajem, w którym odnotowano infekcję.

Medycy ustalają, jak zaraziła się żona szwajcarskiego dyplomaty, która nie podróżowała do Konga. Rząd Szwajcarii oświadczył, że prawdopodobnie zaraziła się w Ugandzie. W poniedziałek kobietę i jej męża przewieziono do szpitali w Szwajcarii. W Ugandzie w maju i czerwcu zarejestrowano 20 przypadków, głównie zawleczonych z Konga, jednak Światowa Organizacja Zdrowia w sierpniu ogłosiła kraj wolnym od Eboli.

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