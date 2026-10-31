W Demokratycznej Republice Konga liczba osób, które zmarły w wyniku wybuchu Eboli, przekroczyła 5 tysięcy. Powołując się na dane rządowe, informuje o tym Der Spiegel.

Ponad 10 tysięcy zakażonych

Od czasu, gdy w maju dowiedziano się o wybuchu epidemii, wirusem zakaziło się ponad 10 tysięcy osób. Władzom kraju wciąż nie udaje się powstrzymać epidemii, którą publikacja nazywa najbardziej śmiercionośną w historii DR Konga.

Przyczyną obecnego wybuchu był rzadki typ wirusa Ebola — Bundibugyo. Obecnie nie ma dla niego zatwierdzonych metod leczenia ani szczepionek.

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Przypadki w czterech krajach

Epidemia objęła osiem z 26 prowincji DR Konga, przy czym wiele zgonów odnotowuje się poza ośrodkami leczenia. W ubiegłym tygodniu Nigeria poinformowała o przypadku Eboli, stając się czwartym afrykańskim krajem, w którym w ramach tego wybuchu wykryto zachorowanie. Przypadki zarejestrowano również w Kenii i Ugandzie.

Pod względem skali obecny wybuch ustępuje epidemii z lat 2014–2016: wówczas w Gwinei, Liberii i Sierra Leone zakaziło się ponad 28 600 osób, a ponad 11 tysięcy zmarło.

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