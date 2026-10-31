Від Еболи в ДР Конго померли понад 5 тисяч людей — Der Spiegel

У Демократичній Республіці Конго кількість померлих унаслідок спалаху Еболи перевищила 5 тисяч людей. Про це з посиланням на дані уряду повідомляє Der Spiegel.

Понад 10 тисяч інфікованих

Від часу, коли про спалах стало відомо у травні, вірусом заразилися понад 10 тисяч людей. Владі країни досі не вдається стримати епідемію, яку видання називає найсмертоноснішою в історії ДР Конго.

Причиною нинішнього спалаху став рідкісний тип вірусу Ебола — Бундібугіо. Для нього наразі немає схвалених методів лікування або вакцин.

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Випадки у чотирьох країнах

Епідемія охопила вісім із 26 провінцій ДР Конго, при цьому багато смертей фіксують поза лікувальними центрами. Минулого тижня Нігерія повідомила про випадок Еболи, ставши четвертою африканською країною, де в межах цього спалаху виявили захворювання. Випадки також зареєстрували в Кенії та Уганді.

За масштабом нинішній спалах поступається епідемії 2014–2016 років: тоді в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне заразилися понад 28 600 людей, а понад 11 тисяч померли.

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