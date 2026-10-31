В Демократической Республике Конго число умерших в результате вспышки Эболы превысило 5 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные правительства сообщает Der Spiegel.

Более 10 тысяч заражённых

С того времени, как о вспышке стало известно в мае, вирусом заразились более 10 тысяч человек. Властям страны до сих пор не удаётся сдержать эпидемию, которую издание называет самой смертоносной в истории ДР Конго.

Причиной нынешней вспышки стал редкий тип вируса Эбола — Бундибуджио. Для него сейчас нет одобренных методов лечения или вакцин.

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Случаи в четырёх странах

Эпидемия охватила восемь из 26 провинций ДР Конго, при этом многие смерти фиксируют вне лечебных центров. На прошлой неделе Нигерия сообщила о случае Эболы, став четвёртой африканской страной, где в рамках этой вспышки выявили заболевание. Случаи также зарегистрировали в Кении и Уганде.

По масштабу нынешняя вспышка уступает эпидемии 2014–2016 годов: тогда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне заразились более 28 600 человек, а более 11 тысяч умерли.

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