В США клиническое испытание III фазы с участием 830 детей в возрасте до шести лет подтвердило эффективность 38-процентного раствора диаминфторида серебра для остановки развития кариеса в молочных зубах. По данным ScienceDaily, при нанесении средства раз в шесть месяцев кариес удалось остановить более чем в половине пораженных зубов.

Лечение без сверления

Диаминфторид серебра, или SDF, стоматолог наносит непосредственно на пораженный участок зуба с помощью небольшого аппликатора с губчатым наконечником. Процедура занимает несколько секунд и не требует сверления, инъекций или седации. В отличие от пломбирования, такой способ не восстанавливает утраченные ткани зуба, но предназначен для предотвращения дальнейшего разрушения.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, проводили ученые под руководством Мичиганского университета. Участников привлекали через стоматологические клиники, педиатрические практики и программы Head Start и Early Head Start в штатах Мичиган, Нью-Йорк и Айова.

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Действие раствора связано с сочетанием серебра и фторида: серебро помогает противодействовать бактериям, связанным с кариесом, а фторид укрепляет минеральную структуру зуба и повышает его устойчивость к дальнейшему повреждению.

Регуляторный статус и ограничения

В США FDA в 2014 году одобрило SDF как медицинское устройство для лечения чувствительности зубов. Стоматологи также применяют его для остановки кариеса вне утвержденных показаний. Результаты испытания могут быть использованы производителем Advantage Arrest 38% SDF — компанией Elevate Oral Care — в заявке в FDA на одобрение средства именно для остановки кариеса.

Метод подходит не для каждого случая кариеса и не исключает необходимости будущего стоматологического лечения. Кроме того, обработанная кариозная часть зуба навсегда темнеет, что может быть особенно заметно на передних зубах. Исследователи отмечают, что повторное нанесение SDF у части детей может помочь контролировать кариес до естественного выпадения молочного зуба.

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