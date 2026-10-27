В Австралии деменция, в частности болезнь Альцгеймера, в 2025 году впервые стала причиной более 10% всех зарегистрированных смертей. По данным The Guardian, Австралийское бюро статистики зарегистрировало 188 421 смерть, из которых 19 019 были вызваны деменцией.

Деменция является ведущей причиной смертности в стране с 2024 года. К другим основным причинам смертей в 2025 году относились ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, в том числе инсульт, рак лёгких и хронические респираторные заболевания.

Необходимость поддержки пациентов

Генеральный директор Dementia Australia профессор Таня Бьюкенен заявила о необходимости более активных действий в ответ на распространение деменции. По её словам, в Австралии с деменцией живут примерно 446 500 человек, а ещё 1,7 млн человек участвуют в уходе за ними.

Бьюкенен отметила, что финансирование специализированных услуг, поддержки и профилактики не успевает за растущим влиянием болезни, а стигматизация людей с деменцией сохраняется.

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Смертность от астмы

Статистика также зафиксировала самое высокое за десятилетие число смертей от астмы. В 2025 году от этого заболевания умерли 484 австралийца против 478 в 2024 году. Почти две трети смертей как от астмы, так и от деменции пришлись на женщин.

Генеральный директор Asthma Australia Кейт Миранда заявила, что недостаточный контроль астмы повышает риски, а многим смертям, связанным с этой болезнью, можно предотвратить. Она сослалась на исследования, показывающие снижение доли взрослых с хорошо контролируемой астмой и ухудшение соблюдения терапии ингаляционными кортикостероидами.

Количество смертей, вызванных действием наркотических веществ, в 2025 году также выросло — до 2 063 против 2 007 годом ранее. Чаще всего в таких случаях фигурировали опиоиды и бензодиазепины, при этом Австралийское бюро статистики сообщило о существенном росте числа смертей после употребления стимуляторов, в частности метамфетамина.

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