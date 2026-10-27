2025年，痴呆症（包括阿尔茨海默病）首次导致澳大利亚所有登记死亡病例中的超过10%。据《卫报》报道，澳大利亚统计局登记了188,421例死亡，其中19,019例由痴呆症导致。

自2024年以来，痴呆症一直是该国首要死因。2025年的其他主要死因包括缺血性心脏病、脑血管疾病（包括中风）、肺癌和慢性呼吸系统疾病。

对患者支持的需求

Dementia Australia首席执行官塔尼娅·布坎南教授表示，需要采取更积极的行动来应对痴呆症的蔓延。她表示，澳大利亚约有446,500人患有痴呆症，另有170万人参与照护他们。

布坎南指出，对专业服务、支持和预防的资金投入未能跟上该疾病影响不断扩大的步伐，对痴呆症患者的污名化仍然存在。

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哮喘死亡率

统计数据还记录了十年来最高的哮喘死亡人数。2025年，有484名澳大利亚人死于该疾病，而2024年为478人。因哮喘和痴呆症死亡的人中，近三分之二为女性。

Asthma Australia首席执行官凯特·米兰达表示，对哮喘控制不足会增加风险，许多与该疾病相关的死亡本可避免。她援引研究称，哮喘得到良好控制的成年人的比例正在下降，对吸入性糖皮质激素治疗的依从性也在恶化。

2025年，由毒品物质作用导致的死亡人数也有所上升，从一年前的2,007人增至2,063人。在此类病例中，最常涉及阿片类药物和苯二氮䓬类药物；与此同时，澳大利亚统计局报告称，使用包括甲基苯丙胺在内的兴奋剂后死亡的人数显著增加。

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