综述发现酮体对睡眠的影响存在差异 — News-Medical

发表在《Nutrients》期刊上的一项研究综述显示，酮体可能影响睡眠阶段和睡眠连续性，但这种影响的性质取决于年龄、性别、代谢状态、饮食和昼夜节律。作者分析了动物实验、人体研究以及可能的生物学机制的数据，News-Medical报道。

动物与人类研究结果不同

乙酰乙酸、丙酮和β-羟基丁酸等酮体的水平会在禁食、限制碳水化合物、长时间体力活动或采用生酮饮食时升高。同时，作者强调，营养性酮症不同于危险的酮症酸中毒；在严重胰岛素缺乏的情况下，后者可能因酮体水平显著升高而发生。

最明确的直接证据来自小鼠实验。将乙酰乙酸直接注入大脑，可提高NREM睡眠阶段脑电图中的慢波活动。β-羟基丁酸则未记录到这一效果。乙酰乙酸还减少了谷氨酸的释放，谷氨酸是一种与神经系统兴奋性信号相关的神经递质。

在一些涉及健康成年人的研究中，短期禁食或限制碳水化合物与更长的深度睡眠和更短的REM睡眠有关。不过，个别睡眠阶段时长的变化并不自动意味着整体睡眠质量得到改善。

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补充剂和生酮饮食仍需进一步验证

在受过训练的男性自行车运动员中，运动后和睡前服用酮酯与在高强度晚间运动后更高的睡眠效率、REM睡眠的保持以及入睡后更少的清醒时间有关。在一些研究中，重复使用D-β-羟基丁酸也改善了主观睡眠指标，但不同研究之间的结果存在差异。

生酮饮食在癫痫患者中与睡眠结构变化、更少的夜间癫痫电活动以及更好的生活质量相关。同时，睡眠改善可能是控制发作、减重、改善夜间呼吸或运动后恢复带来的间接结果。

研究人员指出，目前的证据不足以将生酮干预视为治疗失眠的既定方法。为明确酮体的直接影响，需要开展规模更大的对照研究，客观测量睡眠阶段、呼吸、夜间乙酰乙酸和β-羟基丁酸水平，以及次日的认知指标。

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