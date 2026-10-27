Деменція вперше спричинила понад 10% смертей в Австралії — The Guardian

В Австралії деменція, зокрема хвороба Альцгеймера, у 2025 році вперше стала причиною понад 10% усіх зареєстрованих смертей. За даними The Guardian, Австралійське бюро статистики зареєструвало 188 421 смерть, із яких 19 019 були спричинені деменцією.

Деменція є провідною причиною смертності в країні з 2024 року. До інших основних причин смертей у 2025 році належали ішемічна хвороба серця, цереброваскулярні захворювання, зокрема інсульт, рак легень і хронічні респіраторні захворювання.

Потреба в підтримці пацієнтів

Генеральна директорка Dementia Australia професорка Таня Б’юкенен заявила про необхідність активніших дій у відповідь на поширення деменції. За її словами, в Австралії з деменцією живуть приблизно 446 500 людей, а ще 1,7 млн осіб залучені до догляду за ними.

Б’юкенен зазначила, що фінансування спеціалізованих послуг, підтримки та профілактики не встигає за зростанням впливу хвороби, а стигматизація людей із деменцією зберігається.

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Смертність від астми

Статистика також зафіксувала найвищу за десятиліття кількість смертей від астми. У 2025 році від цього захворювання померли 484 австралійці проти 478 у 2024 році. Майже дві третини смертей як від астми, так і від деменції припали на жінок.

Генеральна директорка Asthma Australia Кейт Міранда заявила, що недостатній контроль астми підвищує ризики, а багатьом смертям, пов’язаним із цією хворобою, можна запобігти. Вона послалася на дослідження, які показують зменшення частки дорослих із добре контрольованою астмою та погіршення дотримання терапії інгаляційними кортикостероїдами.

Кількість смертей, спричинених дією наркотичних речовин, у 2025 році також зросла — до 2 063 проти 2 007 роком раніше. Найчастіше в таких випадках фігурували опіоїди й бензодіазепіни, водночас Австралійське бюро статистики повідомило про суттєве зростання кількості смертей після вживання стимуляторів, зокрема метамфетаміну.

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