W Australii demencja, w tym choroba Alzheimera, po raz pierwszy w 2025 roku była przyczyną ponad 10% wszystkich zarejestrowanych zgonów. Według The Guardian Australijskie Biuro Statystyczne zarejestrowało 188 421 zgonów, z których 19 019 było spowodowanych demencją.

Demencja jest główną przyczyną zgonów w kraju od 2024 roku. Do innych głównych przyczyn zgonów w 2025 roku należały choroba niedokrwienna serca, choroby naczyniowo-mózgowe, w tym udar, rak płuca oraz przewlekłe choroby układu oddechowego.

Potrzeba wsparcia pacjentów

Dyrektorka generalna Dementia Australia, profesor Tanya Buchanan, oświadczyła, że w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się demencji potrzebne są bardziej aktywne działania. Według niej około 446 500 osób w Australii żyje z demencją, a kolejne 1,7 mln osób uczestniczy w opiece nad nimi.

Buchanan zaznaczyła, że finansowanie specjalistycznych usług, wsparcia i profilaktyki nie nadąża za rosnącym wpływem choroby, a stygmatyzacja osób z demencją utrzymuje się.

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Śmiertelność z powodu astmy

Statystyki odnotowały również najwyższą od dekady liczbę zgonów z powodu astmy. W 2025 roku na tę chorobę zmarło 484 Australijczyków, wobec 478 w 2024 roku. Prawie dwie trzecie zgonów zarówno z powodu astmy, jak i demencji dotyczyło kobiet.

Dyrektorka generalna Asthma Australia Kate Miranda oświadczyła, że niewystarczająca kontrola astmy zwiększa ryzyko, a wielu zgonom związanym z tą chorobą można zapobiec. Powołała się na badania wskazujące na spadek odsetka dorosłych z dobrze kontrolowaną astmą oraz pogorszenie przestrzegania terapii wziewnymi kortykosteroidami.

Liczba zgonów spowodowanych działaniem substancji narkotycznych również wzrosła w 2025 roku — do 2 063 z 2 007 rok wcześniej. W takich przypadkach najczęściej występowały opioidy i benzodiazepiny, podczas gdy Australijskie Biuro Statystyczne poinformowało o znaczącym wzroście liczby zgonów po użyciu stymulantów, w tym metamfetaminy.

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