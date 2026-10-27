Na Florydzie chirurg Vipul Patel zdalnie przeprowadził robotyczną operację usunięcia prostaty u 66-letniego pacjenta z rakiem. Pacjent o imieniu Mark przebywał w placówce medycznej AdventHealth w Minneoli, podczas gdy lekarz sterował robotycznymi narzędziami z innej placówki tej sieci — w Celebration, około 35 mil dalej. Informuje o tym The Guardian.

Badanie eksperymentalne

Patel jest założycielem i dyrektorem medycznym Global Robotics Institute przy AdventHealth Celebration na przedmieściach Orlando. Operacja była częścią badania klinicznego robotycznego systemu telechirurgicznego. Bezpośrednie wsparcie pacjentowi na miejscu podczas procedury zapewniał chirurg Marcio Moschovas, współkierujący badaniem.

Według AdventHealth Mark dobrze wracał do zdrowia po zabiegu. Placówka medyczna oświadczyła również, że wcześniej nie było doniesień o telerobotycznych operacjach między dwiema lokalizacjami w USA.

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Badanie jest prowadzone w ramach zezwolenia amerykańskiej Agencji Żywności i Leków na badanie urządzenia medycznego. Takie zezwolenie umożliwia badanie systemu, ale nie oznacza, że FDA go zatwierdziła lub dopuściła do użycia. AdventHealth zastrzegła, że sama ta operacja nie potwierdza ogólnej skuteczności klinicznej tej technologii.

Ryzyka zdalnych operacji

Przed operacją na Florydzie w ramach tego badania przeprowadzono dziesięć eksperymentalnych zabiegów telechirurgicznych między Orlando a Luandą w Angoli. Patel powiedział, że badanie ma ocenić, czy telechirurgia będzie mogła w przyszłości zmniejszyć bariery geograficzne w dostępie do specjalistycznego leczenia.

Jednocześnie badacze nadal oceniają bezpieczeństwo, niezawodność i cyberbezpieczeństwo takich systemów. Robotyczne usunięcie prostaty wiąże się z ryzykiem krwawienia, infekcji, nietrzymania moczu, zaburzeń erekcji oraz możliwą koniecznością przejścia do operacji otwartej. Zdalny format stwarza także ryzyko awarii sprzętu lub połączenia oraz cyberzagrożeń, dlatego przy pacjencie musi znajdować się zespół zdolny do interwencji w razie potrzeby.

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