Во Флориде хирург Випул Пател дистанционно провел роботизированную операцию по удалению простаты 66-летнему пациенту с раком. Пациент по имени Марк находился в медицинском учреждении AdventHealth в Миннеоле, тогда как врач управлял роботизированными инструментами из другого учреждения сети — в Селебрейшне, примерно в 35 милях. Об этом сообщает The Guardian.

Экспериментальное исследование

Пател является основателем и медицинским директором Global Robotics Institute при AdventHealth Celebration в пригороде Орландо. Операция была частью клинического исследования системы роботизированной телехирургии. Непосредственную поддержку пациенту на месте во время процедуры оказывал хирург Марсио Мошовас, соруководитель исследования.

По информации AdventHealth, Марк хорошо восстанавливался после вмешательства. Медицинское учреждение также заявило, что ранее не было сообщений о телероботизированных операциях между двумя локациями в США.

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Исследование проводится в рамках разрешения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США на исследование медицинского устройства. Такое разрешение позволяет изучать систему, однако не означает, что FDA одобрило или допустило ее к использованию. AdventHealth предупредила, что эта операция сама по себе не устанавливает общую клиническую эффективность технологии.

Риски дистанционных операций

До операции во Флориде в рамках этого исследования провели десять экспериментальных телехирургических вмешательств между Орландо и Луандой в Анголе. Пател заявил, что исследование должно оценить, сможет ли телехирургия в будущем уменьшить географические барьеры для доступа к специализированному лечению.

В то же время исследователи продолжают оценивать безопасность, надежность и киберзащиту таких систем. Роботизированное удаление простаты связано с рисками кровотечения, инфекции, недержания мочи, эректильной дисфункции и возможной необходимости перейти к открытой операции. Дистанционный формат также создает риски сбоев оборудования или связи и киберугроз, поэтому рядом с пациентом должна находиться команда, способная вмешаться при необходимости.

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