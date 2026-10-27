在佛罗里达州，外科医生维普尔·帕特尔远程为一名66岁的癌症患者实施了机器人前列腺切除手术。这名名为马克的患者当时位于明尼奥拉的AdventHealth医疗机构，而医生则在该医疗网络位于塞勒布雷申的另一家机构操控机器人器械，两地相距约35英里。《卫报》报道。

实验性研究

帕特尔是位于奥兰多郊区的AdventHealth Celebration全球机器人研究所的创始人兼医疗主任。这项手术是机器人远程手术系统临床研究的一部分。研究共同负责人、外科医生马西奥·莫绍瓦斯在手术期间于现场为患者提供直接支持。

AdventHealth表示，马克在手术后恢复良好。该医疗机构还称，此前没有关于美国两地之间进行远程机器人手术的报告。

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该研究是在美国食品药品监督管理局授予的医疗器械研究豁免许可框架内进行的。这种许可允许对该系统进行研究，但并不意味着FDA已批准或准许其投入使用。AdventHealth警告称，这一手术本身并不能确立该技术整体的临床有效性。

远程手术的风险

在佛罗里达州的这次手术之前，作为该研究的一部分，已在奥兰多与安哥拉罗安达之间进行了十例实验性远程手术。帕特尔表示，该研究旨在评估远程手术未来是否能够减少获取专科治疗的地理障碍。

与此同时，研究人员仍在评估此类系统的安全性、可靠性和网络安全性。机器人前列腺切除术存在出血、感染、尿失禁、勃起功能障碍以及可能需要转为开放手术的风险。远程模式还会带来设备或连接故障及网络威胁的风险，因此患者身边必须有能够在必要时进行干预的团队。

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