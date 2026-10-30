Исследователи из Университета Тренто в Италии испытали программу тренировки осознанных сновидений с медитацией, проверками реальности и сценариями в виртуальной реальности. Участники, выполнявшие эти упражнения дважды в неделю в течение месяца, сообщали об осознанных снах в четыре раза чаще, чем группа, которая только практиковала проверки реальности, сообщает Live Science.

Как проходила тренировка

Осознанным называют сон, во время которого человек понимает, что спит, и иногда может влиять на ход сновидения. К эксперименту привлекли студентов университета. Сначала они медитировали, чтобы усилить осознание собственных мыслей в конкретный момент, а затем проходили VR-тренировку.

В виртуальной среде участники видели ситуации, похожие на сны: предметы или люди нарушали законы физики, сцены резко менялись, а необычные детали, такие как ветви, закрывающие дверь, должны были побудить их спросить себя, реально ли увиденное. Во время исследования участники вели дневник снов и ежедневно отмечали, сколько снов они помнят и сколько из них были осознанными.

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Сравнение с другими группами

Еще одна группа выполняла проверки реальности во время реалистичных, а не похожих на сновидения VR-сценариев. Ее участники сообщали об осознанных снах более чем в восемь раз реже, чем группа с сюрреалистическими симуляциями. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что результат нельзя объяснить одним лишь использованием виртуальной реальности.

Исследование, опубликованное 28 сентября в журнале Frontiers in Psychology, охватило 38 человек. Контрольные группы не медитировали, поэтому сейчас невозможно точно отделить влияние медитации от влияния VR-сценариев. Команда проводит следующее исследование без медитации, чтобы проверить, являются ли именно виртуальные сценарии ключевым элементом методики.

Возможное применение

Нейробиолог Дэниел Моррис из Северо-Западного университета, не участвовавший в работе, предположил, что осознанные сновидения потенциально могут быть полезны людям с ночными кошмарами, поскольку позволяют изменять их сюжет. Авторы исследования также рассматривают возможность персонализировать VR-тренировки, например воспроизводить повторяющиеся кошмарные сны, чтобы человек мог научиться распознавать характерные для них сигналы.

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