澳大利亚莫纳什大学的研究人员发现，由全科医疗机构护士开展的一项为期12个月的痴呆风险降低计划，改善了中年人的计算风险指标。据News-Medical报道，研究结果发表在《The Lancet Regional Health – Western Pacific》期刊上。

研究如何进行

试验共有超过403名45岁至65岁的成年人参与，他们具有可干预的风险因素。研究覆盖了澳大利亚31家全科医疗机构。

主要组参与者在一年内接受了五次护士咨询，获得了个性化行动计划，并可使用HAPPI MIND应用程序进行自我监测和目标追踪。对照组获得了标准风险评估结果和信息材料。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

哪些指标发生变化

56%的计划参与者记录到指标改善，而比较组中有44%取得了这一结果。消息来源指出，这些变化主要与身体活动增加、鱼类摄入量增加以及体重指数指标更为有利有关。

研究共同作者阿曼达·克罗斯强调，在12个月期间，研究人员评估的是计算风险状况的变化，而非实际的长期痴呆诊断或对认知衰退的预防。团队接下来计划分析36个月随访的数据，以确定早期变化是否会在更长时间内持续。

关注我们在