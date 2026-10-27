Программа в Австралии улучшила показатели риска деменции — News-Medical

Исследователи Университета Монаша в Австралии установили, что 12-месячная программа по снижению риска деменции, которую проводили медсестры учреждений общей медицинской практики, улучшила расчетные показатели риска у людей среднего возраста. Как сообщает News-Medical, результаты опубликовали в журнале The Lancet Regional Health – Western Pacific.

Как проводилось исследование

В испытании приняли участие более 403 взрослых в возрасте от 45 до 65 лет, у которых были факторы риска, на которые можно влиять. Исследование охватило 31 австралийскую практику общей медицины.

Участники основной группы в течение года прошли пять консультаций с медсестрами, получили индивидуальный план действий и доступ к приложению HAPPI MIND для самоконтроля и отслеживания целей. Контрольной группе предоставили результаты стандартной оценки рисков и информационные материалы.

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Какие показатели изменились

Улучшение показателей зафиксировали у 56% участников программы, тогда как в группе сравнения такой результат был у 44%. В источнике отмечается, что эти изменения прежде всего связывали с ростом физической активности, большим потреблением рыбы и более благоприятными показателями индекса массы тела.

Соавтор исследования Аманда Кросс подчеркнула, что в течение 12 месяцев ученые оценивали изменения расчетного профиля риска, а не фактические долгосрочные диагнозы деменции или предотвращение когнитивного снижения. Далее команда планирует проанализировать данные 36-месячного наблюдения, чтобы определить, сохранятся ли ранние изменения в течение более длительного времени.

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