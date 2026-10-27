Program w Australii poprawił wskaźniki ryzyka demencji — News-Medical

Naukowcy z Monash University w Australii ustalili, że 12-miesięczny program ograniczania ryzyka demencji, prowadzony przez pielęgniarki w placówkach podstawowej opieki medycznej, poprawił wyliczane wskaźniki ryzyka u osób w średnim wieku. Jak podaje News-Medical, wyniki opublikowano w czasopiśmie The Lancet Regional Health – Western Pacific.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu wzięło udział ponad 403 dorosłych w wieku od 45 do 65 lat, którzy mieli czynniki ryzyka, na które można wpływać. Badanie objęło 31 australijskich placówek podstawowej opieki medycznej.

Uczestnicy grupy głównej w ciągu roku odbyli pięć konsultacji z pielęgniarkami, otrzymali indywidualny plan działania oraz dostęp do aplikacji HAPPI MIND do samokontroli i śledzenia celów. Grupie kontrolnej przekazano wyniki standardowej oceny ryzyka oraz materiały informacyjne.

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Jakie wskaźniki się zmieniły

Poprawę wskaźników odnotowano u 56% uczestników programu, podczas gdy w grupie porównawczej taki wynik uzyskało 44%. Źródło wskazuje, że zmiany te wiązano przede wszystkim ze wzrostem aktywności fizycznej, większym spożyciem ryb oraz korzystniejszymi wskaźnikami indeksu masy ciała.

Współautorka badania Amanda Cross podkreśliła, że przez 12 miesięcy naukowcy oceniali zmiany wyliczanego profilu ryzyka, a nie rzeczywiste długoterminowe diagnozy demencji ani zapobieganie pogorszeniu funkcji poznawczych. Zespół planuje następnie przeanalizować dane z 36-miesięcznej obserwacji, aby ustalić, czy wczesne zmiany utrzymają się przez dłuższy czas.

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