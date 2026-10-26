荷兰马斯特里赫特大学的研究人员在一篇预印本中报告称，在一项小型研究中，女性将迷幻物质的某些主观效应描述为比男性更强烈。尤其是，她们更常报告更强烈的受药物影响感、更明显的警觉性下降，以及对自身思维更少的控制。

据ScienceAlert报道，由娜塔莎·梅森和埃林·希恩-邦格斯领导的团队汇总了两项试验的数据，参与者包括40名女性和32名男性。所有志愿者都是此前有使用迷幻剂经验的健康人士。

在第一项试验中，参与者在不同日期接受实验室合成的裸盖菇素、2C-B和安慰剂。在第二项研究中，研究人员将LSD与安慰剂进行比较。志愿者和直接与他们合作的研究人员都不知道被分配的是哪一种物质。

94次使用活性药物的试验

部分人员参加了两项试验，因此72名志愿者总共进行了94次使用活性药物的试验。在试验期间，参与者评估自身状态；结束后回答有关所经历体验的问题；研究人员则采集血样。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

服用裸盖菇素后，对药物影响的感受差异最为明显。在裸盖菇素和2C-B的情况下，女性与男性的警觉性下降在统计学上存在差异，但LSD没有。与此同时，对理解他人和情绪反应的测试未发现两性之间存在显著差异。

差异的原因仍然未知

作者将体重视为一种可能的解释，因为无论参与者体重如何，药物均以固定剂量给药。然而，血液分析显示，在测量期间，物质的峰值浓度和药物的总体暴露量均没有显著差异。

科学家还在考虑激素可能对血清素信号系统产生的影响，而这些物质作用于该系统。不过，该研究没有测量激素水平，也没有考虑月经周期阶段。该研究作为预印本发布在bioRxiv上，尚未经过同行评审。作者强调，鉴于样本量较小、存在多重比较，以及试验最初并非为研究性别差异而设计，现在就得出女性应使用更低剂量，或迷幻治疗的有效性存在差异的结论还为时过早。

关注我们在