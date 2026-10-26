Исследователи Маастрихтского университета в Нидерландах сообщили в препринте, что женщины в небольшом исследовании описывали отдельные субъективные эффекты психоделических веществ как более сильные, чем мужчины. В частности, они чаще сообщали о более сильном ощущении нахождения под воздействием препарата, большем снижении бдительности и меньшем контроле над собственным мышлением.

Как сообщает ScienceAlert, команда под руководством Наташи Мейсон и Элин Гиен-Бонгерс объединила данные двух испытаний с участием 40 женщин и 32 мужчин. Все добровольцы были здоровыми людьми, ранее имевшими опыт употребления психоделиков.

В первом испытании участники в разные дни получали синтезированные в лаборатории псилоцибин, 2C-B и плацебо. Во втором исследовании изучали LSD в сравнении с плацебо. Ни добровольцы, ни исследователи, непосредственно работавшие с ними, не знали, какое именно вещество было назначено.

94 сессии с активными препаратами

Часть людей участвовала в обоих испытаниях, поэтому 72 добровольца в общей сложности прошли 94 сессии с активными препаратами. Во время сессий участники оценивали свое состояние, после завершения отвечали на вопросы о пережитом опыте, а ученые брали образцы крови.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разница в ощущении воздействия была наиболее выраженной после приема псилоцибина. Снижение бдительности статистически различалось у женщин и мужчин в случаях псилоцибина и 2C-B, но не LSD. В то же время тесты на понимание других людей и эмоциональное реагирование не выявили значимых различий между полами.

Причина различий пока неизвестна

Авторы рассматривали массу тела как возможное объяснение, поскольку препараты давали в фиксированных дозах независимо от веса участников. Однако анализы крови не показали значимой разницы ни в пиковой концентрации веществ, ни в общей экспозиции препаратов в течение измеряемого периода.

Ученые также рассматривают возможное влияние гормонов на серотониновую сигнальную систему, на которую воздействуют эти вещества. Однако в работе не измеряли уровень гормонов и не учитывали фазу менструального цикла. Исследование опубликовано как препринт на bioRxiv и еще не прошло рецензирование. Авторы подчеркивают, что из-за небольшой выборки, многочисленных сравнений и того, что испытания изначально не планировались для изучения половых различий, преждевременно делать выводы о более низких дозах для женщин или о разнице в эффективности психоделической терапии.

Читай нас в