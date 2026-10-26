Naukowcy z Uniwersytetu w Maastricht w Niderlandach poinformowali w preprincie, że kobiety w niewielkim badaniu opisywały niektóre subiektywne efekty substancji psychodelicznych jako silniejsze niż mężczyźni. W szczególności częściej zgłaszały silniejsze poczucie bycia pod wpływem leku, większy spadek czujności oraz mniejszą kontrolę nad własnym myśleniem.

Jak informuje ScienceAlert, zespół kierowany przez Natashę Mason i Eline Ghiën-Bonger połączył dane z dwóch prób z udziałem 40 kobiet i 32 mężczyzn. Wszyscy ochotnicy byli zdrowymi osobami, które wcześniej miały doświadczenie z używaniem psychodelików.

W pierwszej próbie uczestnicy otrzymywali w różne dni syntetyzowane w laboratorium psylocybinę, 2C-B i placebo. W drugim badaniu analizowano LSD w porównaniu z placebo. Ani ochotnicy, ani badacze pracujący bezpośrednio z nimi nie wiedzieli, jaką dokładnie substancję przydzielono.

94 sesje z aktywnymi lekami

Część osób uczestniczyła w obu próbach, dlatego 72 ochotników odbyło łącznie 94 sesje z aktywnymi lekami. Podczas sesji uczestnicy oceniali swój stan, po ich zakończeniu odpowiadali na pytania o przeżyte doświadczenia, a naukowcy pobierali próbki krwi.

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Różnica w odczuwaniu wpływu była najwyraźniejsza po przyjęciu psylocybiny. Spadek czujności różnił się statystycznie między kobietami a mężczyznami w przypadku psylocybiny i 2C-B, ale nie LSD. Jednocześnie testy rozumienia innych ludzi i reagowania emocjonalnego nie wykazały istotnych różnic między płciami.

Przyczyna różnic pozostaje nieznana

Autorzy rozważali masę ciała jako możliwe wyjaśnienie, ponieważ leki podawano w stałych dawkach niezależnie od wagi uczestników. Analizy krwi nie wykazały jednak istotnej różnicy ani w szczytowym stężeniu substancji, ani w całkowitej ekspozycji na leki w mierzonym okresie.

Naukowcy rozważają również możliwy wpływ hormonów na układ sygnalizacji serotoninowej, na który oddziałują te substancje. W pracy nie mierzono jednak poziomu hormonów ani nie uwzględniono fazy cyklu menstruacyjnego. Badanie opublikowano jako preprint na bioRxiv i nie przeszło ono jeszcze recenzji naukowej. Autorzy podkreślają, że ze względu na małą próbę, liczne porównania oraz fakt, iż próby nie były pierwotnie zaplanowane do badania różnic między płciami, jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski o niższych dawkach dla kobiet lub o różnicach w skuteczności terapii psychodelicznej.

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