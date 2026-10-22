W wiosce 186/7-R na obszarze Hichiwala w dystrykcie Bahawalnagar w Pakistanie 11 członków jednej rodziny trafiło do szpitala po wypiciu mleka. Rodzina twierdzi, że mleko wydano uczennicom państwowej szkoły podstawowej dla dziewcząt w ramach programu zapewniania mleka, informuje Dawn.

Dane ratowników i policji

Według służby Rescue 1122 wieczorem 20 października pogorszył się stan siedmiu członków rodziny, w tym kobiet i dzieci. Udzielono im pierwszej pomocy, po czym przewieziono ich do szpitala.

Jednocześnie w raporcie policji w Hichiwala mowa jest o 11 poszkodowanych. Funkcjonariusze zaznaczyli, że po spożyciu mleka rozdawanego w szkole stan członków rodziny się pogorszył, a do szpitala przywieziono ich w stanie półprzytomnym.

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Stanowisko rodziny i władz oświatowych

Jeden z poszkodowanych, Abdul Sattar, powiedział w nagraniu wideo rozpowszechnianym w mediach społecznościowych, że jego córka przyniosła mleko ze szkoły. Według niego cała rodzina poczuła się gorzej po wypiciu herbaty przygotowanej z tego mleka. Rodzina poprosiła o sprawdzenie, czy mleko nie było przeterminowane lub zanieczyszczone.

Przedstawiciele wydziału oświaty dystryktu Fort Abbas poinformowali, że 132 ze 155 uczniów szkoły spożyło mleko w ramach programu i nie otrzymano od nich skarg na pogorszenie samopoczucia. Według ich danych codziennie mleko w ramach programu otrzymuje 119 915 uczniów w dystrykcie, a dotychczas nie odnotowano przypadków zatrucia pokarmowego.

Szef wydziału oświaty, dr Attaur Rehman, oświadczył, że kontrola nie wykazała problemów z jakością mleka. Powiedział również, że na opakowaniach, które miała rodzina, podano datę przydatności do 12 stycznia 2027 roku. Poszkodowani twierdzą jednocześnie, że przedstawiciele wydziału oświaty ani służby zdrowia nie kontaktowali się z nimi w sprawie badania mleka.

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