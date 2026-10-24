W pakistańskiej prowincji Sindh odnotowano dwa nowe przypadki mpox, znanego również jako małpia ospa. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń w prowincji wzrosła do 98. W ciągu ostatniego tygodnia wykryto tam siedem nowych przypadków.

Śledzenie kontaktów

Departament Zdrowia Sindhu wzmocnił nadzór epidemiologiczny, śledzenie kontaktów i pomoc dla pacjentów, podaje The Express Tribune. Władze poszukują osób, które miały kontakt z zakażonymi, i monitorują ich stan, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Publicznym i prywatnym placówkom medycznym nakazano ścisłe przestrzeganie środków zapobiegania zakażeniom i ich kontroli. Mieszkańcom zalecono również dokładne mycie rąk oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z wysypką, pęcherzami i owrzodzeniami u osób z podejrzeniem mpox lub potwierdzoną diagnozą.

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Zalecenia dla ludności

Medycy wezwali, aby nie używać wspólnie z zakażonymi ich ręczników, odzieży ani pościeli. Osobom, u których pojawią się nietypowe wysypki lub pęcherze, zalecono natychmiastowe zgłoszenie się po pomoc medyczną oraz poinformowanie lekarzy o możliwym kontakcie z pacjentem z podejrzeniem mpox.

Wcześniej w tym miesiącu The Express Tribune informował o 95 potwierdzonych przypadkach mpox i 11 zgonach w Sindhu. Chorobę odnotowano także wśród mieszkańców Karaczi, którzy nie mieli historii podróży zagranicznych. Mpox może przenosić się podczas bliskiego kontaktu fizycznego, przez zmiany skórne oraz skażone przedmioty osobiste. Do możliwych objawów należą gorączka, bóle ciała, powiększone węzły chłonne, wysypki lub pęcherze.

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