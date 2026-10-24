В пакистанской провинции Синд зарегистрировали два новых случая mpox, также известного как оспа обезьян. Общее число подтвержденных инфекций в провинции выросло до 98. За последнюю неделю там выявили семь новых случаев.

Отслеживание контактов

Департамент здравоохранения Синда усилил эпиднадзор, отслеживание контактов и помощь пациентам, сообщает The Express Tribune. Власти разыскивают и контролируют состояние людей, контактировавших с инфицированными, чтобы сдержать распространение вируса.

Государственным и частным медучреждениям предписали строго соблюдать меры профилактики инфекций и инфекционного контроля. Жителям также посоветовали тщательно мыть руки, избегать прямого контакта с высыпаниями, волдырями и язвами у людей с подозрением на mpox или подтвержденным диагнозом.

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Рекомендации для населения

Медики призвали не пользоваться совместно с инфицированными их полотенцами, одеждой или постельным бельем. Людям, у которых появились необычные высыпания или волдыри, рекомендовали немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачам о возможном контакте с пациентом с подозрением на mpox.

Ранее в этом месяце The Express Tribune писала о 95 подтвержденных случаях mpox и 11 смертях в Синде. Заболевание также фиксировали среди жителей Карачи, у которых не было истории зарубежных поездок. Mpox может передаваться при тесном физическом контакте, через поражения кожи и загрязненные личные вещи. Среди возможных симптомов — лихорадка, боль в теле, увеличение лимфатических узлов, высыпания или волдыри.

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