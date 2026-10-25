Нигерийский центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC) расширил требование о подаче медицинских деклараций для международных путешественников после подтверждения случая Эболы на Федеральной столичной территории страны. О решении на брифинге в Абудже сообщил генеральный директор NCDC Джиде Идрис, передает Premium Times Nigeria.

Возвращение более широких требований

Ранее требование о медицинских декларациях распространялось на всех международных пассажиров, однако позднее его ограничили путешественниками из отдельных стран, связанных со вспышками Эболы. Среди них были Демократическая Республика Конго и Уганда. После подтверждения случая в Нигерии это ограничение отменили.

NCDC направил рекомендации Федеральному управлению аэропортов Нигерии и Нигерийскому управлению гражданской авиации. Дальнейшие инструкции должны определить порядок выполнения мер в сотрудничестве с авиакомпаниями.

Контроль в аэропортах и отслеживание контактов

По словам Идриса, подготовительные меры были сосредоточены в пяти международных аэропортах — в Лагосе, Абудже, Энугу, Кано и Порт-Харкорте. Служба санитарного контроля в портах сотрудничает с авиационными работниками, иммиграционными и таможенными службами для усиления готовности и проверок в пунктах въезда. На сухопутных границах к этим мерам также привлечены иммиграционные и таможенные должностные лица.

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В Лагосе работу службы осложняет строительство в аэропорту. NCDC планирует обсудить эти вопросы с авиационными ведомствами. Идрис также подчеркнул, что доступ в зоны ограниченного режима должен соответствовать установленным процедурам безопасности.

Случай Эболы, вызванный вирусом Бундибугио, подтвердили 20 октября. По данным NCDC, пациенткой стала 42-летняя гражданка Уганды, прибывшая в Нигерию 3 октября; симптомы у нее появились 6 октября.

Медики выявили 53 первичных контакта: 44 человека, связанных с медучреждением, где лечили пациентку, а также девять дополнительных контактов. К последним относятся, в частности, члены ее домохозяйства, люди, которые оказывали ей помощь в другом учреждении, и участники команды Федеральной столичной территории, отбиравшие образцы. Контакты отслеживают в течение 21 дня — максимального инкубационного периода Эболы.

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