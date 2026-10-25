Исследователи Школы геронтологии USC Leonard Davis обнаружили, что у пожилых людей, чей рацион в большей степени соответствовал принципам средиземноморской диеты, концентрации двух митохондриальных микробелков — humanin и SHMOOSE — были выше. Оба ранее связывали с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний и нейродегенерации, сообщает ScienceDaily.

Связь с питанием

Ученые проанализировали образцы крови участников, которые в разной степени придерживались такого стиля питания. У тех, чей рацион больше всего соответствовал средиземноморской диете, также зафиксировали более низкие показатели окислительного стресса. Это процесс, при котором активные формы кислорода могут преобладать над защитными механизмами организма и повреждать белки, ДНК и другие клеточные компоненты.

Большее потребление оливкового масла, рыбы и бобовых связывалось с более высоким уровнем humanin. В то же время употребление оливкового масла и меньшее количество рафинированных углеводов в рационе ассоциировались с более высоким уровнем SHMOOSE. К рафинированным углеводам относятся, в частности, продукты из сильно переработанного зерна и сахара: белый хлеб, выпечка и сладкие снеки.

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Возможный механизм защиты

Митохондрии производят значительную часть энергии, необходимой клеткам, а также участвуют в регуляции обмена веществ и реакций на клеточный стресс. В отличие от большинства белков, эти микробелки кодируются участками митохондриальной ДНК. Humanin впервые описали в 2003 году; предыдущие исследования связывали его с лучшей чувствительностью к инсулину, здоровьем сердечно-сосудистой системы и сохранением когнитивных функций.

Авторы также наблюдали, что более высокие уровни humanin сочетались с более низкой активностью фермента Nox2, который способствует образованию активных форм кислорода. Это допускает возможность того, что humanin может ограничивать окислительные процессы, способные повреждать сосуды и другие ткани. В то же время исследование было небольшим и наблюдательным, поэтому оно не доказывает, что именно средиземноморская диета напрямую повышает уровни этих микробелков или предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

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