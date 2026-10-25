南加州大学伦纳德·戴维斯老年学学院的研究人员发现，饮食更符合地中海饮食原则的老年人，两种线粒体微蛋白——humanin和SHMOOSE——的浓度更高。这两种微蛋白此前都与预防心血管疾病和神经退行性变有关，ScienceDaily报道。

与饮食的关联

科学家分析了不同程度遵循这种饮食方式的参与者的血液样本。在饮食与地中海饮食最为相符的人群中，也记录到了较低的氧化应激指标。这一过程指的是活性氧可能超过人体的防御机制，并损伤蛋白质、DNA和其他细胞成分。

更多食用橄榄油、鱼类和豆类与更高的humanin水平相关。同时，食用橄榄油以及饮食中较少的精制碳水化合物，与更高的SHMOOSE水平相关。精制碳水化合物尤其包括由高度加工的谷物和糖制成的产品：白面包、糕点和甜味零食。

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可能的保护机制

线粒体产生细胞所需能量的很大一部分，也参与调节代谢和对细胞应激的反应。与大多数蛋白质不同，这些微蛋白由线粒体DNA的片段编码。humanin于2003年首次被描述；此前的研究将其与更好的胰岛素敏感性、心血管健康和认知功能的保持联系起来。

作者还观察到，较高的humanin水平与Nox2酶较低的活性相伴，而该酶会促进活性氧的产生。这表明humanin可能限制能够损伤血管和其他组织的氧化过程。不过，这项研究规模较小且属于观察性研究，因此并不能证明正是地中海饮食直接提高了这些微蛋白的水平，或预防了心血管疾病。

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