Naukowcy z USC Leonard Davis School of Gerontology odkryli, że u osób starszych, których dieta w większym stopniu odpowiadała zasadom diety śródziemnomorskiej, stężenia dwóch mitochondrialnych mikrobiałek — humaniny i SHMOOSE — były wyższe. Oba wcześniej wiązano z ochroną przed chorobami układu krążenia i neurodegeneracją, podaje ScienceDaily.

Związek z dietą

Naukowcy przeanalizowali próbki krwi uczestników, którzy w różnym stopniu stosowali ten sposób odżywiania. U osób, których dieta najbardziej odpowiadała diecie śródziemnomorskiej, odnotowano również niższe wskaźniki stresu oksydacyjnego. Jest to proces, w którym reaktywne formy tlenu mogą przeważać nad mechanizmami obronnymi organizmu i uszkadzać białka, DNA oraz inne składniki komórkowe.

Większe spożycie oliwy z oliwek, ryb i roślin strączkowych wiązało się z wyższym poziomem humaniny. Jednocześnie spożywanie oliwy z oliwek i mniejsza ilość rafinowanych węglowodanów w diecie były związane z wyższym poziomem SHMOOSE. Do rafinowanych węglowodanów należą między innymi produkty z wysoko przetworzonych zbóż i cukrów: biały chleb, wypieki oraz słodkie przekąski.

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Możliwy mechanizm ochronny

Mitochondria wytwarzają znaczną część energii potrzebnej komórkom, a także uczestniczą w regulacji metabolizmu i reakcji na stres komórkowy. W przeciwieństwie do większości białek, te mikrobiałka są kodowane przez fragmenty mitochondrialnego DNA. Humaninę po raz pierwszy opisano w 2003 roku; wcześniejsze badania wiązały ją z lepszą wrażliwością na insulinę, zdrowiem układu krążenia i zachowaniem funkcji poznawczych.

Autorzy zaobserwowali również, że wyższe poziomy humaniny wiązały się z niższą aktywnością enzymu Nox2, który sprzyja powstawaniu reaktywnych form tlenu. Dopuszcza to możliwość, że humanina może ograniczać procesy oksydacyjne mogące uszkadzać naczynia krwionośne i inne tkanki. Jednocześnie badanie było niewielkie i obserwacyjne, dlatego nie dowodzi, że sama dieta śródziemnomorska bezpośrednio podnosi poziom tych mikrobiałek lub zapobiega chorobom układu krążenia.

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