Актриса Кристина Эпплгейт заявила, что повторное обследование поставило под сомнение диагноз рассеянного склероза, который ей поставили более пяти лет назад. По ее словам, новые результаты тестов свидетельствуют о том, что у нее нет этого заболевания, однако окончательный диагноз ей пока не поставили. Об этом сообщает Live Science.

Почему РС трудно диагностировать

Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система поражает центральную нервную систему, в частности головной и спинной мозг. Иммунные атаки могут повреждать нейроны и миелин — жировое изолирующее вещество, покрывающее нервные волокна и помогающее передавать сигналы. Среди возможных симптомов — проблемы со зрением и равновесием, мышечная слабость, покалывание, головокружение и нарушение контроля мочевого пузыря.

Единого теста, который безошибочно подтверждает рассеянный склероз, не существует. Для оценки состояния врачи могут учитывать совокупность симптомов, результаты магнитно-резонансной томографии головного и спинного мозга, исследования зрительных нервов, электрофизиологические тесты и анализ спинномозговой жидкости. Важное значение имеют форма, размер и расположение поражений, связанных с повреждением миелина.

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Заболевания с похожими проявлениями

Специалисты также должны исключить другие состояния, которые могут напоминать рассеянный склероз. Среди них — нейромиелит оптика, заболевание, связанное с антителами к миелиновому олигодендроцитарному гликопротеину, волчанка, миастения и нейросаркоидоз. Некоторые из этих болезней выявляют с помощью анализов на антитела или исследования спинномозговой жидкости, а для других необходимы дополнительные обследования.

По данным исследований, частота ошибочной диагностики РС колеблется от 5% до более чем 40% — в зависимости от группы пациентов и клинических условий. В то же время бывают и случаи, когда заболевание не выявляют. Неврологи отмечают, что уверенность в диагнозе наиболее высока, когда обследование и его интерпретацию проводит специалист по РС, использующий актуальные диагностические критерии.

Раннее установление правильного диагноза важно, поскольку современная терапия может сдерживать иммунные атаки и предотвращать дальнейшее повреждение нервной системы. В то же время некоторые болезни, похожие на РС, в частности заболевание, связанное с антителами к миелиновому олигодендроцитарному гликопротеину, могут ухудшаться под действием препаратов, назначенных для лечения рассеянного склероза.

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