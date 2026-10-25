Aktorka Christina Applegate powiedziała, że ponowne badanie podważyło diagnozę stwardnienia rozsianego, którą postawiono jej ponad pięć lat temu. Według niej nowe wyniki testów wskazują, że nie ma tej choroby, jednak ostateczna diagnoza nie została jej jeszcze postawiona. Poinformował o tym Live Science.

Dlaczego SM jest trudne do zdiagnozowania

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje ośrodkowy układ nerwowy, w tym mózg i rdzeń kręgowy. Ataki immunologiczne mogą uszkadzać neurony i mielinę — tłustą substancję izolującą, która pokrywa włókna nerwowe i pomaga przekazywać sygnały. Wśród możliwych objawów są problemy ze wzrokiem i równowagą, osłabienie mięśni, mrowienie, zawroty głowy oraz zaburzenia kontroli pęcherza moczowego.

Nie istnieje pojedynczy test, który bezbłędnie potwierdza stwardnienie rozsiane. Aby ocenić stan pacjenta, lekarze mogą uwzględniać łącznie objawy, wyniki obrazowania metodą rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia kręgowego, badania nerwów wzrokowych, testy elektrofizjologiczne oraz analizę płynu mózgowo-rdzeniowego. Istotne są kształt, rozmiar i położenie zmian związanych z uszkodzeniem mieliny.

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Choroby o podobnych objawach

Specjaliści muszą także wykluczyć inne schorzenia, które mogą przypominać stwardnienie rozsiane. Należą do nich zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia, choroba związana z przeciwciałami przeciw glikoproteinie oligodendrocytów mielinowych, toczeń, miastenia oraz neurosarkoidoza. Niektóre z tych chorób wykrywa się za pomocą badań przeciwciał lub analizy płynu mózgowo-rdzeniowego, a inne wymagają dodatkowych badań.

Według danych z badań częstość błędnej diagnozy SM wynosi od 5% do ponad 40% — zależnie od grupy pacjentów i warunków klinicznych. Jednocześnie zdarzają się także przypadki, w których choroba nie zostaje wykryta. Neurolodzy zaznaczają, że pewność diagnozy jest najwyższa, gdy badanie i jego interpretację przeprowadza specjalista od SM, stosujący aktualne kryteria diagnostyczne.

Wczesne ustalenie właściwej diagnozy jest ważne, ponieważ współczesna terapia może ograniczać ataki immunologiczne i zapobiegać dalszemu uszkodzeniu układu nerwowego. Jednocześnie niektóre choroby podobne do SM, w tym choroba związana z przeciwciałami przeciw glikoproteinie oligodendrocytów mielinowych, mogą się nasilać pod wpływem leków przepisywanych w leczeniu stwardnienia rozsianego.

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