女演员克里斯蒂娜·艾伯盖特表示，复查对她五年多前被诊断为多发性硬化症提出了质疑。她称，新的检测结果表明她并未患有这种疾病，但目前尚未获得最终诊断。据Live Science报道。

为何多发性硬化症难以诊断

多发性硬化症是一种自身免疫性疾病，免疫系统会攻击中枢神经系统，包括大脑和脊髓。免疫攻击可能损害神经元和髓鞘——一种覆盖神经纤维并帮助传递信号的脂性绝缘物质。可能出现的症状包括视力和平衡问题、肌肉无力、刺痛感、头晕以及膀胱控制障碍。

目前没有任何单一检测能够毫无差错地确诊多发性硬化症。医生在评估病情时，可能会综合考虑症状、脑部和脊髓磁共振成像结果、视神经检查、电生理测试以及脑脊液分析。与髓鞘损伤相关病灶的形状、大小和位置具有重要意义。

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症状相似的疾病

专家还必须排除其他可能与多发性硬化症相似的疾病。其中包括视神经脊髓炎、髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体相关疾病、狼疮、重症肌无力和神经结节病。其中一些疾病可通过抗体检测或脑脊液检查发现，而另一些则需要进一步检查。

研究数据显示，MS误诊率从5%到超过40%不等，具体取决于患者群体和临床条件。与此同时，也存在未能发现该疾病的情况。神经科医生指出，当检查及其结果解读由使用现行诊断标准的MS专科医生进行时，对诊断的把握最高。

尽早作出正确诊断十分重要，因为现代治疗可以抑制免疫攻击，并防止神经系统进一步受损。与此同时，一些与MS相似的疾病，尤其是髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体相关疾病，在用于治疗多发性硬化症的药物作用下可能恶化。

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