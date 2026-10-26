Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach w Polsce otrzymał 41 468 517,11 zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jak informuje RMF24, finansowanie jest przeznaczone na kompleksową poprawę opieki nad pacjentami onkologicznymi, modernizację infrastruktury oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Jakie oddziały zostaną zmodernizowane

Projekt nosi nazwę „Kompleksowa poprawa opieki nad pacjentami onkologicznymi w SPZOZ w Puławach”. Przewiduje remont i modernizację oddziału chirurgii ogólnej, pracowni endoskopii, poradni onkologicznej oraz bloku operacyjnego. Prace obejmują również dojazd do budynku D.

W ramach projektu placówka zakupiła także wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Połączenie modernizacji infrastruktury z takim wyposażeniem ma wzmocnić możliwości szpitala w zakresie udzielania pomocy pacjentom z chorobami onkologicznymi.

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Cel projektu

Inwestycja ma poprawić dostępność i komfort leczenia, a także zapewnić bezpieczne warunki opieki medycznej. Pracownia endoskopii umożliwia wykonywanie badań ważnych dla wykrywania różnych chorób, w tym nowotworów. Poradnia onkologiczna zapewnia specjalistyczne konsultacje, a oddział chirurgii ogólnej i blok operacyjny dają możliwości leczenia chirurgicznego.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Polski jest programem inwestycji i reform finansowanym ze środków Unii Europejskiej. W ochronie zdrowia wspiera modernizację infrastruktury oraz zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia.

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