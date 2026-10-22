巴基斯坦11名家庭成员饮用牛奶后住院——黎明报

据《黎明报》报道，在巴基斯坦巴哈瓦尔讷格尔县希奇瓦拉地区186/7-R村，同一家庭的11名成员饮用牛奶后被送医。该家庭称，这些牛奶是作为供奶计划的一部分，发放给一所公立女子小学学生的。

救援人员和警方数据

根据Rescue 1122服务部门的数据，10月20日晚，该家庭7名成员出现不适，其中包括妇女和儿童。他们接受了急救，随后被送往医院。

与此同时，希奇瓦拉警方报告提到有11人受到影响。执法人员表示，家庭成员饮用了在学校发放的牛奶后病情恶化，且被送到医院时处于半昏迷状态。

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家庭和教育部门的立场

受影响者之一阿卜杜勒·萨塔尔在社交媒体上传播的一段视频中表示，他的女儿从学校带回了牛奶。据他称，全家人在喝了用这些牛奶煮的茶后都感到不适。该家庭要求检查牛奶是否已经过期或受到污染。

福特阿巴斯县教育部门代表表示，该校155名学生中有132人根据该计划饮用了牛奶，未收到他们有关身体不适的投诉。根据其数据，该县每天有119,915名学生在该计划下获得牛奶，迄今尚未记录到食物中毒病例。

教育部门负责人阿陶尔·雷赫曼博士表示，检查未发现牛奶质量存在问题。他还称，该家庭持有的包装上标注的保质期至2027年1月12日。与此同时，受影响者称，教育或卫生部门代表未就牛奶检测事宜联系他们。

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