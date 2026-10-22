美国启动阿尔茨海默病预防试验平台——News-Medical

美国正在启动一个国家级临床试验平台，旨在加快寻找预防或减缓阿尔茨海默病的方法。该项目为期四年，将获得最高4100万美元的联邦资助。据News-Medical报道，该倡议由美国卫生高级研究计划局ARPA-H资助。

该平台将由Mass General Brigham旗下的McCance Center for Brain Health牵头。加州大学圣迭戈分校及其Alzheimer’s Disease Cooperative Study联盟将参与合作，协调临床中心，并统一研究方案、数据收集以及血液样本处理工作。

一项研究中测试多种治疗方案

平台模式将能够在共享基础设施内测试多种潜在治疗方案，而无需为每种疗法启动单独的试验。研究人员计划评估5至10种方案，放弃前景不足的方法，并将更有前景的选项推进至更大规模的研究。

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在初始阶段，研究将考察天然产品、已获美国食品药品监督管理局批准用于其他用途的药物的组合，以及利用人工智能筛选出的组合。实验室数据、现有安全性信息和其他证据将用于确定候选方案的优先级。

根据血液检测筛选参与者

试验将招募没有认知障碍或存在轻度障碍、且其生物标志物显示与阿尔茨海默病相关早期变化的人群。主要标志物将是p-tau217，即一种可在血液中测量、并与该疾病特征性脑部变化相关的tau蛋白形式。

研究团队还将分析与淀粉样斑块、炎症和神经细胞损伤相关的其他血液指标。该项目预计将覆盖最多20个临床中心。到四年期项目结束时，研究人员预计将获得5至10种治疗方案的生物标志物和安全性数据，并确定用于验证性试验的候选方案。

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