在美国，1990年至2025年间记录的3401起消防员因公死亡中，心脏事件占43%。Cedars-Sinai Health Sciences University的研究人员分析了美国消防管理局的记录后得出这一结论，News-Medical报道。

死亡占比持续上升

研究人员还单独分析了1990年至2019年、即COVID-19疫情前的数据。在这一时期，消防员因公死亡总数有所下降，但死亡与心脏相关的可能性每年增加2.2%。

与此同时，在全体美国人口中，心脏死亡占所有死亡的比例每年下降1.3%。研究作者指出，消防员在执勤期间预防心脏原因死亡的工作，未能跟上其职业安全其他领域的进展。

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年度体检的局限性

研究人员发现，许多因公死亡与冠状动脉疾病有关，即向心脏供血的血管发生狭窄。更多病例则与心肌质量增加有关。

作者表示，消防员年度体检中包含的标准运动负荷测试，可能无法发现部分会造成心源性猝死风险的状况。心肌质量增加并不总能通过此类检测发现：消防员训练可能导致心脏出现生理性变化，而这些变化同时可能掩盖危险的病理性改变。

该研究发表在《JACC: Advances》期刊上。作者认为，关于消防员健康的国家级建议可能需要更新，以纳入针对心肌质量过度增加的筛查。

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